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Команда Першої ліги знімається з чемпіонату після матчу 1 туру з Металістом – деталі скандалу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
28 липня, 15:20
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Президент Альянсу оголосив про зняття команди з чемпіонату України. У тому, що трапилося, Сергій Демченко звинувачує не тільки суддів, а й свою команду
Сергій Демченко знімає Альянс після матчу з Металістом
Сергій Демченко знімає Альянс після матчу з Металістом / Фото: Instagram Альянсу

На вихідних відбувся перший тур у другому дивізіоні чемпіонату України. В одному з матчів Альянс поступився вдома Металісту, а президент клубу з Липової Долини обурився суддівством у поєдинку.

Тоді ж Сергій Демченко пригрозив зняттям команди з Першої ліги. Як виявилося, ці наміри були серйозними. Як повідомив президент Альянсу в інтерв'ю ресурсу Tribuna.com, команда припиняє своє існування.

Команда знімається. Зараз готуємо всі офіційні листи. На матч проти Оболоні команда не поїде. Ми ліквідуємо всі свої футбольні проекти: дитячі, районні, обласні.

Матч з Металістом – це просто остання крапля. Воно все накладалося, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене. Але вже все – рішення обдумане і прийняте.

Я прямо зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставлю його на огляд суспільству. Я не кажу, що справа тільки в суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди.

Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, які не прикрашають український футбол. Ми сплатимо гравцям зарплату за два останні літні місяці, а самі вони стануть вільними агентами. Кількох гравців хочуть бачити клуби УПЛ.

Також Сергій Демченко заявив, що в найближчі 10-20 років він навряд чи захоче займатися футболом. Відзначимо, що за регламентом Першої Ліги результат матчу Альянс – Металіст буде анульований, а сезон буде продовжений з 15-ма командами.

Футбольний клуб Альянс був заснований у 2016 році. Через чотири роки команда з Липової Долини (Сумська область) завоювала підвищення в Першу лігу, а минулий сезон у другому дивізіоні завершила на 6 місці. Найкращий результат в Кубку України – 1/4 фіналу в сезоні 2019/2020.

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