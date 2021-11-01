Дочка легендарного українця зустріла Гелловін разом із Дональдом Трампом

Пауліна Гретцькі зустріла Хелловін разом із Дональдом Трампом / Фото: Instagram

Пауліна вбралася на свято в червоний купальник у стилі пляжних рятувальників, а на шиї у неї красувався свисток, щоб подавати сигнали, якщо помітить "проблеми на воді".

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Пізніше дівчина разом зі своїми друзями зустріли колишнього президента США Дональда Трампа та зробила спільне фото. Трамп був одягнений у класичний костюм.

Вейн Гретцкі є одним із найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцю сезону), він 10-разовий володар "Арт Росс Трофі" (найкращому бомбардиру), а також автор 61-го рекорду у хокеї!

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А ще він має українське коріння, адже його бабуся родом із Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Вейн розмовляв українською.

Дівчина не пішла стопами знаменитого батька-спортсмена, а обрала собі кар'єру в модельному бізнесі. У 2014 році вона посіла 59 місце в списку AskMen, а ще в 2006 році випустила дебютний музичний сингл Collecting Dust у стилі поп.