Додала фарб, а фанати – у захваті: українська спортсменка показала себе у купальнику

Марина Бех-Романчук у купальнику / Фото: Instagram
Легкоатлетка показала знімок, на якому вона позує в озері в яскраво-червоному купальнику.
"Тим часом, поки на вулиці сіро і немає снігу, хочеться трохи яскравих фарб", – підписала фотографію Марина.
Фанати у захваті від нового фото на стариці дівчини. До речі, відписують у коментарях як українці, так і іноземні шанувальники її таланту:
- Вау
- Дуже
- Чудово
- Atomic
- Supet
- Beautiful
- Ти дуже красива
- Я людина проста. Марина робить пост – я лайкаю
- Заворожує
- Шалено красива
- Wonderful
До речі, спортсменка вже викладала фото з цієї серії. Раніше вона хвалилася, що знімок був зроблений без будь-яких фільтрів – це натуральна краса.
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