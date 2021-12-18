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Додала фарб, а фанати – у захваті: українська спортсменка показала себе у купальнику

Олександр Трикіша
18 грудня, 18:23
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала своїх підписників у Instagram новим гарячим фото. Красуня вирішила додати трохи фарб у цей похмурий день

Марина Бех-Романчук у купальнику / Фото: Instagram

Легкоатлетка показала знімок, на якому вона позує в озері в яскраво-червоному купальнику.

"Тим часом, поки на вулиці сіро і немає снігу, хочеться трохи яскравих фарб", – підписала фотографію Марина.

Фанати у захваті від нового фото на стариці дівчини. До речі, відписують у коментарях як українці, так і іноземні шанувальники її таланту:

  • Вау
  • Дуже
  • Чудово
  • Atomic
  • Supet
  • Beautiful
  • Ти дуже красива
  • Я людина проста. Марина робить пост – я лайкаю
  • Заворожує
  • Шалено красива
  • Wonderful

До речі, спортсменка вже викладала фото з цієї серії. Раніше вона хвалилася, що знімок був зроблений без будь-яких фільтрів – це натуральна краса.

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