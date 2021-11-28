До п'єдесталу далеко: українки провалилися у спринті на Кубку світу

Ганна Еберг стала переможницею спринта / Фото: REUTERS
Найкращий результат серед українок продемонструвала 34-річна Олена Білосюк (Підгрушна). Вона пройшла дистанцію без жодного промаху, але відстала від переможниці майже на півтори хвилини.
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Перемогу в гонці відсвяткувала шведка Ханна Еберг, яка сьогодні відстрілялася на нуль. Також без промахів стріляла Анаїс Шевальє-Буше, але програла шведці у швидкості.
Результати спринтерських перегонів:
1.
2.
3.
...
24.
44.
50.
77.
99.
Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чоловічі спринтерські перегони, початок – о 14:45.
Нашу команду в гонці представлять п'ять біатлоністів:
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Денис Насико
- Андрій Доценко
Раніше ми писали, що українська біатлоністка переплутала прапори України та Швеції. Під час індивідуальних перегонів у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина прийняла прапор Швеції за український.