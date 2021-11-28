28 листопада 14:00
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Колос --
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Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Атлетіко --
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Інтер --
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Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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До п'єдесталу далеко: українки провалилися у спринті на Кубку світу

Олександр Трикіша
28 листопада, 13:37
Сьогодні на першому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулися жіночі спринтерські перегони. Українки невдало виступили у гонці, фінішувавши за межами ТОП-20

Ганна Еберг стала переможницею спринта / Фото: REUTERS

Найкращий результат серед українок продемонструвала 34-річна Олена Білосюк (Підгрушна). Вона пройшла дистанцію без жодного промаху, але відстала від переможниці майже на півтори хвилини.

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Перемогу в гонці відсвяткувала шведка Ханна Еберг, яка сьогодні відстрілялася на нуль. Також без промахів стріляла Анаїс Шевальє-Буше, але програла шведці у швидкості.

Результати спринтерських перегонів:
1. Ханна Еберг (0+0) 19:01,5
2. Анаїс Шевальє-Буше (0+0) +11,3
3. Марті Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4
...
24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чоловічі спринтерські перегони, початок – о 14:45.

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Нашу команду в гонці представлять п'ять біатлоністів:

  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Денис Насико
  • Андрій Доценко

Раніше ми писали, що українська біатлоністка переплутала прапори України та Швеції. Під час індивідуальних перегонів у шведському Естерсунді Анастасія Меркушина прийняла прапор Швеції за український.