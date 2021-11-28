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Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
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Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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До пьедестала далеко: украинки провалились в спринте на Кубке мира

Александр Трикиша
28 ноября, 13:37
Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка. Украинки неудачно выступили в гонке, финишировав за пределами ТОП-20

Ханна Эберг стала победительницей спринта / Фото: REUTERS

Лучший результат среди украинок продемонстрировала 34-летняя Елена Билосюк (Пидгрушная). Она прошла дистанцию без единого промаха, но отстала от победительницы почти на полторы минуты.

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Победу в гонке отпраздновала шведка Ханна Эберг, отстрелявшаяся сегодня на ноль. Также без промахов стреляла Анаис Шевалье-Буше, но проиграла шведке в скорости.

Результаты спринтерской гонки:
1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5
2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3
3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4
...
24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1
44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0
50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1
77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8
99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Напомним, что сегодня состоится мужская спринтерская гонка, начало – в 14:45.

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Нашу команду в гонке представят пять биатлонистов:

  • Дмитрий Подручный
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Денис Насыко
  • Андрей Доценко

Ранее мы писали, что украинская биатлонистка перепутала флаги Украины и Швеции. Во время индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде Анастасия Меркушина приняла флаг Швеции за украинский.