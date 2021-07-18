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По коліна! Дівчина висхідної зірки Динамо вразила своїм волоссям

18 липня, 18:05

Андрій Трофімов

Нині у коханої захисника Іллі Забарного Ангеліни волосся – до пояса, а було ще довше – дівчина поділилася з підписниками архівних знімком

Дівчина Іллі Забарного Ангеліна / Фото: Instagram

Такими довгим волоссям, як у дівчини 18-річного Іллі Забарного Ангеліни, навряд чи похвалиться будь-яка інша красуня з-поміж других половинок гравців Динамо.

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На запитання однієї з підписниць, своє у Ангеліни волосся чи нарощене, вона в сторіз Instagram відповіла: "Своє".

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Але це нині у коханої Забарного волосся – до пояса.

А було – взагалі до колін.

Про це свідчить фото Ангеліни, коли їй було 10 років. Дівчина вирішила поділитися архівними знімком з фоловерами, додавши, що з тих пір вже два-три рази стриглася.

Нагадаємо, що кохана Іллі Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули. Дівчині – 19 років, вона вивчає іноземні мови в КНУ імені Тараса Шевченка.

Ілля Забарний і його любов Ангеліна / Фото: Instagram

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Джерело: Сегодня|Спорт

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