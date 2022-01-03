До чи після сексу? Гаряча Марина Бех у Буковелі

Михайло та Марина зустріли Новий рік у Карпатах / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка стрибків у довжину Марина Бех-Романчук запостила у соцмережі пікантний знімок. В одній білизні спортсменка ніжиться у ліжку.

"Це були ідеальні три дні у Буковелі з моїм коханим. Яскраві та незабутні.

Ми вже вп'яте зустрічали тут Новий рік і я мрію, щоб ця традиція продовжувалася і продовжувалася", – написала Марина в Instagram.