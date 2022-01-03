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До или после секса? Горячая Марина Бех в Буковеле

Андрей Трофимов
3 января, 17:43
Украинская легкоатлетка похвасталась, что провела с мужем незабываемые три дня на горнолыжном курорте в Карпатах

Михаил и Марина встретили Новый год в Карпатах / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда прыжков в длину Марина Бех-Романчук запостила в соцсети пикантный снимок. В одном белье спортсменка нежится в кровати.

"Это были идеальные три дня в Буковеле с моим любимым. Яркие и незабываемые.

Мы уже пятый раз встречали здесь Новый год и я мечтаю, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась", – написала Марина в Instagram.

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Мимо столь сексуального снимка не могли пройти подписчики спортсменки.

"Опа, попка Марины", – написал один в комментариях.

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"До или после?" – поинтересовался второй, добавив смайлик 18+.

Ранее муж Марины, призер Олимпиады-2020, пловец Михаил Романчук попал в небольшой скандал во время отдыха в Буковеле. Подписчикам спортсмена не понравилась его экипировка.