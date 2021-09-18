22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 45’
Динамо 0
Олександрія 0
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Зоря --
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25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
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2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Минай --
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Дніпро обіграв Верес завдяки хорватам (відео)

Олег Люлька
18 вересня, 19:17
Команда Йовичевича здолала на своєму полі рівнян з рахунком 1:0, реалізувавши чисельну більшість

Дніпро-1 дотиснув Верес / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Перемогу Дніпру-1 в домашньому матчі з Вересом з рахунком 1:0 приніс гол хорватського форварда Маріо Чуже, який на 78-й хвилині після передачі від свого співвітчизника Невена Джурасека забив м'яч у порожні ворота рівнян.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

ВІДЕО ГОЛА ЧУЖЕ

Отже, спрацювало чуття тренера дніпрян – також хорвата, Ігора Йовичевича, який на 65-й хвилині випустив Чуже на заміну. Форвард виправдав довіру наставника точним ударом.

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Відзначимо, що в той час, коли Дніпро-1 забив переможний м'яч, Верес діяв у меншості – за грубий фол у гостей вилучили Сергійчука.

Дніпро-1 – Верес – 1:0
Гол: Чуже, 78
Вилучення: Сергійчук, 75 (Верес)

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