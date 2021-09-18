Дніпро обіграв Верес завдяки хорватам (відео)

Дніпро-1 дотиснув Верес / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Перемогу Дніпру-1 в домашньому матчі з Вересом з рахунком 1:0 приніс гол хорватського форварда Маріо Чуже, який на 78-й хвилині після передачі від свого співвітчизника Невена Джурасека забив м'яч у порожні ворота рівнян.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

ВІДЕО ГОЛА ЧУЖЕ

Отже, спрацювало чуття тренера дніпрян – також хорвата, Ігора Йовичевича, який на 65-й хвилині випустив Чуже на заміну. Форвард виправдав довіру наставника точним ударом.

Реклама

Відзначимо, що в той час, коли Дніпро-1 забив переможний м'яч, Верес діяв у меншості – за грубий фол у гостей вилучили Сергійчука.

Дніпро-1 – Верес – 1:0

Гол: Чуже, 78

Вилучення: Сергійчук, 75 (Верес)