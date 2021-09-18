22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 3’
Динамо 0
Александрия 0
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Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Минай --
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Бешикташ --
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Днепр обыграл Верес благодаря хорватам (видео)

Олег Люлька
18 сентября, 19:17
Команда Йовичевича одолела на своем поле ровенчан со счетом 1:0, реализовав численное большинство

Днепр-1 дожал Верес / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Победу Днепру-1 в домашнем матче с Вересом со счетом 1:0 принес гол хорватского форварда Мариуо Чуже, который на 78-й минуте после передачи от своего соотечественника Невена Джурасека забил мяч в пустые ворота ровенчан.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

ВИДЕО ГОЛА ЧУЖЕ

Таким образом сработало чутье тренера днепрян – также хорвата, Игоря Йовичевича, который на 65-й минуте выпустил Чуже на замену. Форвард оправдал доверие наставника точным ударом.

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Отметим, что к моменту, когда Днепр-1 забил победный мяч, Верес действовал в меньшинстве – за грубый фол у гостей был удален Сергийчук.

Днепр-1 – Верес – 1:0
Гол: Чуже, 78
Удаление: Сергийчук, 75 (Верес)

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