Днепр обыграл Верес благодаря хорватам (видео)

Днепр-1 дожал Верес / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"
Победу Днепру-1 в домашнем матче с Вересом со счетом 1:0 принес гол хорватского форварда Мариуо Чуже, который на 78-й минуте после передачи от своего соотечественника Невена Джурасека забил мяч в пустые ворота ровенчан.
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ВИДЕО ГОЛА ЧУЖЕ
Таким образом сработало чутье тренера днепрян – также хорвата, Игоря Йовичевича, который на 65-й минуте выпустил Чуже на замену. Форвард оправдал доверие наставника точным ударом.
Отметим, что к моменту, когда Днепр-1 забил победный мяч, Верес действовал в меньшинстве – за грубый фол у гостей был удален Сергийчук.
Днепр-1 – Верес – 1:0
Гол: Чуже, 78
Удаление: Сергийчук, 75 (Верес)