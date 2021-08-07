Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ – Маріуполь не встояв (відео)

Команда Ігор Йовічевіча впевнено здолала гостей з Приазов'я і вийшла на перше місце в чемпіонаті України

Дніпро-1 здолав вдома Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися три матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу. У головній грі дня Шахтар сенсаційно поступився Олександрії на НСК Олімпійський.

Паралельно з поєдинком в столиці проходила зустріч у Дніпрі, де місцевий Дніпро-1 приймав Маріуполь. Команда Йовічевіча виглядала фаворитом зустрічі і з перших хвилин почала це доводити.

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Правда, перший гол вийшов трохи спірним. Після кутового Чуже впритул пробив головою в стійку, м'яч відскочив до Довбика, який добивав м'яч в майже порожні ворота. Кудрик все ж парирував постріл, проте м'яч вже перетнув лінію воріт і суддя зарахував гол.

Розвинути свій успіх дніпряни змогли в середині першого тайму. Помилка Микицея на фланзі привела до швидкої контратаки Дніпра-1. Довбик запустив Назаренка в чужий майданчик, де Олександр хитнув суперника і точно пробив у дальній кут.

Після перерви господарі тримали в основному м'яч, не даючи Маріуполю істотних шансів на гол. І все ж гості забили в кінцівці. Після прострілу від Мампассі ніхто не встиг накрити В'юнника, який впевнено пробив повз Паста.

Маріуполь кинувся відіграватися, проте команду Маркевича підвів Драмбаєв. Вийшовши на заміну хавбек примудрився в другому таймі отримати два попередження і залишити свою команду в меншості. На більше Маріуполь вже не спромігся.

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Дніпро-1 здобуває другу перемогу в сезоні та виходить на перше місце в таблиці. Наступний суперник команди Йовічевіча (чернігівська Десна) також знаходиться в лідируючій групі. Маріуполю ж належить підготовка до домашнього матчу проти Чорноморця.

Дніпро-1 – Маріуполь 2:1

Голи: Довбик, 14, Назаренко, 30 – В'юнник, 77

Дніпро-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубінчак – Джурасек, Пихальонок (Когут, 72) – Чуже, Ді Франко (Ігнатенко, 66), Назаренко (Русин, 72) – Довбик (Ярмолюк, 90).

Маріуполь: Кудрик – Микицей (Драмбаєв, 46), Мампассі, Чоботенко, Стасюк – Петерман (Клименко, 63), Плакса (Хромей, 46), Шостак – Горбунов (В'юнник, 63), Кулаков, Топалов (Микитишин, 67).

Попередження: Кравченко – Драмбаєв, Мампассі.

Вилучення: Драмбаєв.

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