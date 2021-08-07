Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ – Мариуполь не устоял (видео)

Команда Игора Йовичевича уверенно одолела гостей с Приазовья и вышла на первое место в чемпионате Украины

Днепр-1 одолел дома Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись три матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу. В главной игре дня Шахтер сенсационно уступил Александрии на НСК Олимпийский.

Параллельно с поединком в столице проходила встреча в Днепре, где местный Днепр-1 принимал Мариуполь. Команда Йовичевича выглядела фаворитом встречи и с первых минут начала это доказывать.

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Правда, первый гол вышел отчасти спорным. После углового Чуже впритык пробил головой в штангу, мяч отскочил к Довбику, который добивал мяч в почти пустые ворота. Кудрик все же парировал выстрел, однако мяч уже пересек линию ворот и судья засчитал гол.

Развить свой успех днепряне смогли в середине первого тайма. Ошибка Микицея на фланге привела к быстрой контратаке Днепра-1. Довбик запустил Назаренко в чужую штрафную, где Александр качнул соперника и точно пробил в дальний угол.

После перерыва хозяева держали в основном мяч, не давая Мариуполю существенных шансов на гол. И все же гости забили в концовке. После прострела от Мампасси никто не успел накрыть Вьюнника, который уверенно пробил мимо Паста.

Мариуполь кинулся отыгрываться, однако команду Маркевича подвел Драмбаев. Вышедший на замену хавбек умудрился во втором тайме получить два предупреждения и оставить свою команду в меньшинстве. На большее Мариуполь уже не сподобился.

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Днепр-1 добывает вторую победу в сезоне и выходит на первое место в таблице. Следующий соперник команды Йовичевича (черниговская Десна) также находится в лидирующей группе. Мариуполю же предстоит подготовка к домашнему матчу против Черноморца.

Днепр-1 – Мариуполь 2:1

Голы: Довбик, 14, Назаренко, 30 – Вьюнник, 77

Днепр-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак – Джурасек, Пихаленок (Когут, 72) – Чуже, Ди Франко (Игнатенко, 66), Назаренко (Русин, 72) – Довбик (Ярмолюк, 90).

Мариуполь: Кудрик – Микицей (Драмбаев, 46), Мампасси, Чоботенко, Стасюк – Петерман (Клименко, 63), Плакса (Хромей, 46), Шостак – Горбунов (Вьюнник, 63), Кулаков, Топалов (Микитишин, 67).

Предупреждения: Кравченко – Драмбаев, Мампасси.

Удаление: Драмбаев.

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