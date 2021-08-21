Дніпро-1 – Рух: голи Ігнатенка і Назаренка принесли перемогу господарям

Олександр Назаренко автор другого гола у ворота Руху / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 21 серпня, в матчі 5-го туру Прем'єр-ліги в Дніпрі зустрічалися команди Дніпро-1 і львівський Рух.

Долю матчу вирішили два голи дніпрян у першому таймі. На 27-й хвилині м'яч на свій рахунок записав опорний хав Дніпра-1 Данило Ігнатенко, а потім Олександр Назаренко подвоїв рахунок.

Команда Ігора Йовічевіча, після перемоги над Рухом залишається на п'ятому місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів Шахтаря і Десни на два очки.

Для Руха це третя поразка в чемпіонаті, львів'яни розташувалися в другій половині таблиці на 12-му місці. Від "зони вильоту" їх відділяє три очки.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Реклама

Дніпро-1 – Рух – 2: 0.

Голи: Ігнатенко (27), Назаренко (35).

Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик.

Рух: Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук.

Таблиця чемпіонату України:

З розкладом решти матчів 5-го туру чемпіонату України можна ознайомитись в матеріалі нашого сайту.