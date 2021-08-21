Днепр-1 – Рух: голы Игнатенко и Назаренко принесли победу хозяевам

Александр Назаренко автор второго гола в ворота Руха / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 21 августа, в матче 5-го тура Премьер-лиги в Днепре встречались команды Днепр-1 и львовский Рух.

Судьбу матча решили два гола днепрян в первом тайме. На 27-й минуте мяч на свой счет записал опорний хав Днепра-1 Даниил Игнатенко, а затем Александр Назаренко удвоил счет.

Команда Игоря Йовичевича, после победы над Рухом остается на пятом место в турнирной таблице, отставая от лидеров Шахтера и Десны на два очка.

Для Руха это третье поражение в чемпионате, львовяне расположились во второй половине таблицы на 12-м месте. От "зоны вылета" их отделяет три очка.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

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Днепр-1 – Рух – 2:0.

Голы: Игнатенко (27), Назаренко (35).

Днепр-1: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 79), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбык.

Рух: Панькив, Мысык, Дидык, Билый, Роман (Кузык, 73), Карасюк, Федорчук, Ориховский (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Борячук.

Таблица чемпионата Украины:

С расписанием остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомится в материале нашего сайта.