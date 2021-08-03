Дмитро Кулеба: "Зробимо все, щоб чоловік білоруської бігунки був у безпеці"

Білоруська бігунка Христина Тімановська / Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitterдав гарантії безпеки Арсенію Зданевичу – чоловікові опальної білоруської спортсменки Христини Тімановської.

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"Зв'язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тімановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні і зробимо все, щоб він почувався в безпеці, навіть незважаючи на шокуючі новини. Бажаю їм з дружиною успішно пройти всі випробування" – написав Дмитро Кулеба.

Раніше білоруска Христина Тімановська повідомила про те, що з метою безпеки чоловік спортсменки переїхав з Мінська до Києва.

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нагадаємо, білоруска Тімановська повинна була виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її спробували відправити до Мінська.

Христина Тимановська / Фото: Reuters