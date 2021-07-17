Динамівців виганяють з Одеси! Ультрас Чорноморця пригрозили зривом матчів

Фанати Чорноморця прийшли на базу клубу і зажадали, щоб Одесу покинули колишній динамівський тренер Юрій Мороз, а з ним і гравці, орендовані у киян

Фанати Чорноморця - проти динамівців у своєму складі

В одеському Чорноморці – скандал перед стартом чемпіонату України! Ультрас клубу прибули на тренувальну базу "моряків" і висунули команді ультиматум – або тренери і футболісти, що мають стосунок до Динамо, покинуть Чорноморець до початку сезону, або нехай команда грає в будь-якому іншому місті, крім Одеси. Наприклад, в Києві.

При цьому фанати Чорноморця залишили за собою право зривати домашні матчі "моряків" в Одесі, якщо головним тренером залишиться Юрій Мороз.

Про це повідомляє телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Нагадаємо, в кінці червня одеський клуб призначив головним тренером Юрія Мороза, який раніше очолював розформований вже дубль Динамо. До його штабу увійшли асистенти, які були з ним в київському клубі – Сергій Шматоваленко і Андрій Анненков.

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Мороз і гендир Чорноморця Місюра / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Також Чорноморець орендував чимало футболістів Динамо, включаючи чемпіона світу серед молоді Георгія Цитаїшвілі.

Це не влаштовує фанатів Чорноморця, які давно відкрито ворогують з ультрас Динамо. У своїх колах кияни називають супротивників "жидами". Представники Південної Пальміри відповідають образливим "хохли".

Перший матч чемпіонату України, 25 липня, Чорноморець зіграє на виїзді проти Десни. У другому турі, 31 липня, Чорноморець приймає вдома Дніпро-1.