Динамо виграло кубок у Барселони: героєм став син Суркіса

Суркіс: відбив пенальті - взяв трофей

Юнаки київського Динамо U-16 нині проводять збори в Іспанії. Там їх запросили на міні-турнір за участю Барселони та Марсета.

Відповідно до регламенту, за перемогу у кожному матчі командам нараховувалося по три очки, а за нічию – два бали. Після кожної гри, що тривала 40 хвилин без перерви, незалежно від її результату, проводилася серія пенальті, успіх якої дарував ще одне очко. Для перемоги у турнірі необхідно було набрати найбільшу кількість балів.

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Перший матч Динамо виграло у Марсета – 1:0 в основний час і за пенальті – 3:2. У Барселони кияни виграли – 1:0 та 2:0.

Героєм матчу став голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс. Він відбив два удари з 11 метрів, один із яких виконував син Патріка Клюйверта.

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В'ячеслав поділився своєю радістю у соціальній мережі Instagram, виклавши фото з кубком та підписавши словами: "Перемога над Барселоною та новий трофей – це тобі, рідна Україно!".

Зазначимо, що В'ячеслав Суркіс – вихованець академії Динамо, син Григорія Суркіса. В'ячеслав виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України у категорії U-15 та був серед номінантів на "Золотий м'яч" серед гравців свого віку.