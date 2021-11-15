Син Суркіса претендує на "Золотий м'яч"! Що він такого зробив

Дитячо-юнацька футбольна ліга України назвала імена претендентів на звання найкращого футболіста року

Син Григорія Суркіса мріє потрапити в основу Динамо

Серед номінантів на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ у категорії U-15 син Григорія Суркіса – В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.

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В'ячеслав Суркіс виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021: у Шахтаря у півфіналі, потім – у ДАФ Дніпро, повідомляє UA-Football.

Усі претенденти на "Золотий м'яч" у категорії U-15:

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В'ячеслав Суркіс (Динамо)

Марк Кисіль (Шахтар)

Данило Гаража (ДАФ Дніпро)

Артур Бакай (Шахтар)

Кирило Дігтяр (УФК-Метал)

Дем'ян Третяк (ДАФ Дніпро)

Микита Гудименко (Локомотив)

Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)

Руслан Нестеренко (Динамо)

Раніше В'ячеслав назвав свого кумира серед воротарів: "Прикладом для мене завжди був Олександр Шовковський. Вважаю його найкращим воротарем в історії українського футболу. Навіть дивився, як він діяв під час пенальті у матчах за Динамо".