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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Син Суркіса претендує на "Золотий м'яч"! Що він такого зробив

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 11:47
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Дитячо-юнацька футбольна ліга України назвала імена претендентів на звання найкращого футболіста року
Син Григорія Суркіса мріє потрапити в основу Динамо
Син Григорія Суркіса мріє потрапити в основу Динамо

Серед номінантів на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ у категорії U-15 син Григорія Суркіса – В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.

Читайте також: Син Суркіса – просто Людина-павук

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В'ячеслав Суркіс виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021: у Шахтаря у півфіналі, потім – у ДАФ Дніпро, повідомляє UA-Football.

Усі претенденти на "Золотий м'яч" у категорії U-15:

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  • В'ячеслав Суркіс (Динамо)
  • Марк Кисіль (Шахтар)
  • Данило Гаража (ДАФ Дніпро)
  • Артур Бакай (Шахтар)
  • Кирило Дігтяр (УФК-Метал)
  • Дем'ян Третяк (ДАФ Дніпро)
  • Микита Гудименко (Локомотив)
  • Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)
  • Руслан Нестеренко (Динамо)

Раніше В'ячеслав назвав свого кумира серед воротарів: "Прикладом для мене завжди був Олександр Шовковський. Вважаю його найкращим воротарем в історії українського футболу. Навіть дивився, як він діяв під час пенальті у матчах за Динамо".

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
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