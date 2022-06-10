Динамо выиграло кубок у Барселоны: героем стал сын Суркиса

Суркис: отбил пенальти - взял трофей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Юноши киевского Динамо U-16 сейчас проводят сборы в Испании. Там их пригласили на мини-турнир с участием Барселоны и Марсета.

Согласно регламенту, за победу в каждом матче командам насчитывалось по три очка, а за ничью – 2 балла. После каждой игры, длившейся 40 минут без перерыва, независимо от ее результата, проводилась серия пенальти, успех в которой дарил еще одно очко. Для победы в турнире необходимо было набрать наибольшее количество баллов.

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Первый матч Динамо выиграло у Марсета – 1:0 в основное время и по пенальти – 3:2. У Барселоны киевляне выиграли – 1:0 и 2:0.

Героем матча стал голкипер Динамо Вячеслав Суркис. Он отразил два удара с 11-метров, один из которых исполнял сын Патрика Клюйверта.

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Вячеслав поделился своей радостью в социальной сети Instagram, выложив фото с кубком и подписав словами: "Победа над Барселоной и новый трофей – это тебе, родная Украина!".

Отметим, что Вячеслав Суркис – воспитанник академии Динамо, сын Григория Суркиса. Вячеслав выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины в категории U-15 и был в числе номинантов на "Золотой мяч" среди игроков своего возраста.