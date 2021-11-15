Сын Суркиса претендует на "Золотой мяч"! Что он такого сделал

Среди номинантов на "Золотой мяч" ДЮФЛУ в категории U-15 сын Григория Суркиса – Вячеслав, который является голкипером Динамо.
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Вячеслав Суркис выиграл две серии пенальти в финальном турнире юношеского чемпионата Украины под эгидой ДЮФЛУ в элит-лиге сезона 2020/2021: у Шахтера в полуфинале, потом – у ДАФ Днепр, сообщает UA-Football.
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Все претенденты на "Золотой мяч" в категории U-15:
- Вячеслав Суркис (Динамо)
- Марк Кисель (Шахтер)
- Даниил Гаража (ДАФ Днепр)
- Артур Бакай (Шахтер)
- Кирилл Дегтярь (УФК-Металл)
- Демьян Третяк (ДАФ Днепр)
- Никита Гудыменко (Локомотив)
- Тарас Голобородько (ДЮФШ Ворскла)
- Руслан Нестеренко (Динамо)
Ранее Вячеслав назвал своего кумира среди вратарей: "Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за Динамо".