15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Динамо – Вест Гем та інші: розклад матчів Ліги Європи 16 вересня

Любомир Луканюк
16 вересня, 11:03
В четверг пройдут 16 поединков группового этапа Лиги Европы. С этого розыгрыша турнир изменил свой формат, даже третья команда останется в еврокубках

Кубок Ліги Європи / Фото: Reuters

Сьогодні стартує другий за значимістю єврокубковий турнір – Ліга Європи. 8 груп, 32 команди. На жаль, без України...

Кваліфікацію не пройшла Зоря і скотилася в Лігу конференцій.

Вашій увазі розклад матчів першого туру. Результати будемо оновлювати у міру завершення поєдинків.

ГРУПА А

22:00. Рейнджерс (Шотландія) – Ліон (Франція)

22:00. Брондбю (Данія) – Спарта (Чехія)

ГРУПА В

22:00. ПСВ (Нідерланди) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

22:00. Штурм (Австрія) – Монако (Франція)

ГРУПА З

Спартак (Росія) – Легія (Польща) – 0:1

22:00. Лестер (Англія) – Наполі (Італія)

ГРУПА D

22:00. Олімпіакос (Греція) – Антверпен (Бельгія)

22:00. Айнтрахт (Німеччина) – Фенербахче (Туреччина)

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ГРУПА Е

19:45. Локомотив (Росія) – Марсель (Франція)

19:45. Галатасарай (Туреччина) – Лаціо (Італія)

ГРУПА F

19:45. Црвена Звезда (Сербія) – Брага (Португалія)

19:45. Мідтьюлланн (Данія) – Лудогорець (Болгарія)

ГРУПА G

19:45. Байєр (Німеччина) – Ференцварош (Угорщина)

19:45. Бетіс (Іспанія) – Селтік (Шотландія)

ГРУПА H

19:45. Динамо З (Хорватія) – Вест Гем (Англія)

19:45. Рапід (Австрія) – Генк (Бельгія)

З цього розіграшу турнір змінив свій формат. Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф, третя – йде в Лігу конференцій.

Нагадаємо, що вчора в Лізі чемпіонів Шахтар поступився Шерифу.

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