Динамо – Вест Хэм и другие: расписание матчей Лиги Европы 16 сентября

Кубок Лиги Европы / Фото: Reuters

Сегодня стартует второй по значимости еврокубковый турнир – Лига Европы. 8 групп, 32 команды. Увы, без Украины...

Квалификацию не прошла Заря и скатилась в Лигу конференций.

Вашему вниманию расписание матчей первого тура. Результаты будем обновлять по мере завершения поединков.

ГРУППА А

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Лион (Франция)

22:00. Брондбю (Дания) – Спарта (Чехия)

ГРУППА В

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Реал Сосьедад (Испания)

22:00. Штурм (Австрия) – Монако (Франция)

ГРУППА С

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1

22:00. Лестер (Англия) – Наполи (Италия)

ГРУППА D

22:00. Олимпиакос (Греция) – Антверпен (Бельгия)

22:00. Айнтрахт (Германия) – Фенербахче (Турция)

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ГРУППА Е

19:45. Локомотив (Россия) – Марсель (Франция)

19:45. Галатасарай (Турция) – Лацио (Италия)

ГРУППА F

19:45. Црвена Звезда (Сербия) – Брага (Португалия)

19:45. Мидтюлланн (Дания) – Лудогорец (Болгария)

ГРУППА G

19:45. Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия)

19:45. Бетис (Испания) – Селтик (Шотландия)

ГРУППА H

19:45. Динамо З (Хорватия) – Вест Хэм (Англия)

19:45. Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия)

С этого розыгрыша турнир изменил свой формат. Победитель группы выходит в 1/8 финала, вторая команда сыграет в плей-офф, третья – уходит в Лигу конференций.

Напомним, что вчера в Лиге чемпионов Шахтер уступил Шерифу.