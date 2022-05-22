Динамо дізналося про можливих суперників у Лізі чемпіонів

У Динамо буде довгий шлях у групу ЛЧ / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1", Колаж: Сьогодні

Європейські чемпіонати поступово підходять до завершення та формується склад учасників Ліги чемпіонів. До речі, з 2024 року ЛЧ повністю змінює формат.

Київське Динамо стартує у турнірі з другого кваліфікаційного раунду. А значить, щоб потрапити до групового турніру, нашій команді належить подолати три етапи.

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Вчора визначився один із можливих суперників киян. Ним став турецький Фенербахче. Ще один можливий суперник стане відомим за підсумками чемпіонату Кіпру. Це буде АПОЕЛ чи АЕК. Жеребкування – 2 липня.

Якщо Динамо пройде далі, то там будуть – Штурм (Австрія), Юніон (Бельгія), Монако (Франція).

Потенційні суперники у вирішальному раунды плей-офф – ПСВ (Нідерланди) та Мідтьюлланд (Данія).

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Нагадаємо, що учора завершилася жіноча Ліга чемпіонів. У фіналі Ліон обіграв Барселону.