Динамо узнало возможных соперников в Лиге чемпионов

У Динамо будет долгий путь в группу ЛЧ / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1", Коллаж: Сегодня

Европейский чемпионаты постепенно подходят к завершению и формируется состав участников Лиги чемпионов. Кстати, с 2024 года ЛЧ полностью меняет формат.

Киевское Динамо стартует в турнире со второго квалификационного раунда. А значит, чтобы попасть в групповой турнир нашей команде предстоит преодолеть три этапа.

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Вчера определился один из возможных соперников киевлян. Им стал турецкий Фенербахче. Еще один возможный соперник станет известен по итогам чемпионата Кипра. Это будет АПОЕЛ или АЕК. Жеребьевка – 2 июля.

Если Динамо пройдет дальше, то там будут – Штурм (Австрия), Юнион (Бельгия), Монако (Франция).

Потенциальные соперники по решающему раунду плей-офф – ПСВ (Нидерланди) и Мидтьюлланд (Дания).

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Напомним, что вчера завершилась женская Лига чемпионов. В финале Лион обыграл Барселону.