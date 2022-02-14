15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Динамо дізналося суперника у 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Сергій Шаховець
14 лютого, 13:57
Команда Ігоря Костюка зіграє проти лісабонського Спортингу в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА, а також було визначено всю сітку турніру.

Суперником киян у 1/8 турніру буде португальський Спортинг. Свій поєдинок "біло-сині" проведуть у Києві. Матчі плей-оф заплановані на 1 і 2 березня.

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У разі успіху кияни зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка.

Усі пари 1/8 фіналу:

  • 1. Ліверпуль – Генк
  • 2. Реал – Атлетіко
  • 3. АЗ – Ювентус
  • 4. Динамо – Спортинг
  • 5. Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд
  • 6. Жиліна – Зальцбург
  • 7. ПСЖ – Севілья
  • 8. Мідтьюлланд – Бенфіка

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У 1/4 зіграють:

  • Матч 1: АЗ/Ювентус – Ліверпуль/Генк
  • Матч 2: ПСЖ/Севілья – Жиліна/Зальцбург
  • Матч 3: Динамо/Спортінг – Мідтьюлланд/Бенфіка
  • Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал/Атлетіко

У 1/2 зіграють:

  • Переможець матчу 1 – Переможець матчу 3
  • Переможець матчу 4 – Переможець матчу 2

Дата матчів:

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  • 1/8 фіналу: 1/2 березня
  • 1/4 фіналу: 15/16 березня
  • 1/2 фіналу: 22 квітня, Ньон
  • Фінал: 25 квітня, Ньон

Нагадаємо, київське Динамо U-19 у серії післяматчевих пенальті обіграло іспанське Депортіво та завоювало путівку до 1/8 Юнацької ліги УЄФА.

Динамо Київ U-19 вийшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА / Фото: Getty Images