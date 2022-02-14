Динамо дізналося суперника у 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА, а також було визначено всю сітку турніру.

Суперником киян у 1/8 турніру буде португальський Спортинг. Свій поєдинок "біло-сині" проведуть у Києві. Матчі плей-оф заплановані на 1 і 2 березня.

Реклама

У разі успіху кияни зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка.

Усі пари 1/8 фіналу:

1. Ліверпуль – Генк

2. Реал – Атлетіко

3. АЗ – Ювентус

4. Динамо – Спортинг

– Спортинг 5. Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд

6. Жиліна – Зальцбург

7. ПСЖ – Севілья

8. Мідтьюлланд – Бенфіка

Реклама

У 1/4 зіграють:

Матч 1: АЗ/Ювентус – Ліверпуль/Генк

Матч 2: ПСЖ/Севілья – Жиліна/Зальцбург

Матч 3: Динамо /Спортінг – Мідтьюлланд/Бенфіка

/Спортінг – Мідтьюлланд/Бенфіка Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал/Атлетіко

У 1/2 зіграють:

Переможець матчу 1 – Переможець матчу 3

Переможець матчу 4 – Переможець матчу 2

Дата матчів:

Реклама

1/8 фіналу: 1/2 березня

1/4 фіналу: 15/16 березня

1/2 фіналу: 22 квітня, Ньон

Фінал: 25 квітня, Ньон

Нагадаємо, київське Динамо U-19 у серії післяматчевих пенальті обіграло іспанське Депортіво та завоювало путівку до 1/8 Юнацької ліги УЄФА.