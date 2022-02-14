Динамо дізналося суперника у 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні
Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА, а також було визначено всю сітку турніру.
Суперником киян у 1/8 турніру буде португальський Спортинг. Свій поєдинок "біло-сині" проведуть у Києві. Матчі плей-оф заплановані на 1 і 2 березня.
У разі успіху кияни зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка.
Усі пари 1/8 фіналу:
- 1. Ліверпуль – Генк
- 2. Реал – Атлетіко
- 3. АЗ – Ювентус
- 4. Динамо – Спортинг
- 5. Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд
- 6. Жиліна – Зальцбург
- 7. ПСЖ – Севілья
- 8. Мідтьюлланд – Бенфіка
У 1/4 зіграють:
- Матч 1: АЗ/Ювентус – Ліверпуль/Генк
- Матч 2: ПСЖ/Севілья – Жиліна/Зальцбург
- Матч 3: Динамо/Спортінг – Мідтьюлланд/Бенфіка
- Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал/Атлетіко
У 1/2 зіграють:
- Переможець матчу 1 – Переможець матчу 3
- Переможець матчу 4 – Переможець матчу 2
Дата матчів:
- 1/8 фіналу: 1/2 березня
- 1/4 фіналу: 15/16 березня
- 1/2 фіналу: 22 квітня, Ньон
- Фінал: 25 квітня, Ньон
Нагадаємо, київське Динамо U-19 у серії післяматчевих пенальті обіграло іспанське Депортіво та завоювало путівку до 1/8 Юнацької ліги УЄФА.
Динамо Київ U-19 вийшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА / Фото: Getty Images