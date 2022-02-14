Динамо узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, а также была определена вся сетка турнира.

Соперником киевлян в 1/8 турнира будет португальский Спортинг. Свой поединок "бело-синие" проведут в Киеве. Матчи плей-офф запланированы на 1 и 2 марта.

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В случае успех киевляне встретятся с победителем пары Мидтьюлланд – Бенфика.

Все пары 1/8 финала:

1. Ливерпуль – Генк

2. Реал – Атлетико

3. АЗ – Ювентус

4. Динамо – Спортинг

– Спортинг 5. Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд

6. Жилина – Зальцбург

7. ПСЖ – Севилья

8. Мидтьюлланд – Бенфика

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В 1/4 сыграют:

Матч 1: АЗ/Ювентус – Ливерпуль/Генк

Матч 2: ПСЖ/Севилья – Жилина/Зальцбург

Матч 3: Динамо /Спортинг – Мидтьюлланд/Бенфика

/Спортинг – Мидтьюлланд/Бенфика Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссия Дортмунд – Реал/Атлетико

В 1/2 сыграют:

Победитель матча 1 – Победитель матча 3

Победитель матча 4 – Победитель матча 2

Даты матчей:

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1/8 финала: 1/2 марта

1/4 финала: 15/16 марта

1/2 финала: 22 апреля, Ньон

Финал: 25 апреля, Ньон

Напомним, киевское Динамо U-19 в серии послематчевых пенальти обыграло испанское Депортиво и завоевало путевку в 1/8 Юношеской лиги УЕФА.