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Лацио --
Порту --
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Динамо узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Сергей Шаховец
14 февраля, 13:57
Команда Игоря Костюка сыграет против лиссабонского Спортинга в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, а также была определена вся сетка турнира.

Соперником киевлян в 1/8 турнира будет португальский Спортинг. Свой поединок "бело-синие" проведут в Киеве. Матчи плей-офф запланированы на 1 и 2 марта.

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В случае успех киевляне встретятся с победителем пары Мидтьюлланд – Бенфика.

Все пары 1/8 финала:

  • 1. Ливерпуль – Генк
  • 2. Реал – Атлетико
  • 3. АЗ – Ювентус
  • 4. Динамо – Спортинг
  • 5. Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд
  • 6. Жилина – Зальцбург
  • 7. ПСЖ – Севилья
  • 8. Мидтьюлланд – Бенфика

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В 1/4 сыграют:

  • Матч 1: АЗ/Ювентус – Ливерпуль/Генк
  • Матч 2: ПСЖ/Севилья – Жилина/Зальцбург
  • Матч 3: Динамо/Спортинг – Мидтьюлланд/Бенфика
  • Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссия Дортмунд – Реал/Атлетико

В 1/2 сыграют:

  • Победитель матча 1 – Победитель матча 3
  • Победитель матча 4 – Победитель матча 2

Даты матчей:

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  • 1/8 финала: 1/2 марта
  • 1/4 финала: 15/16 марта
  • 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
  • Финал: 25 апреля, Ньон

Напомним, киевское Динамо U-19 в серии послематчевых пенальти обыграло испанское Депортиво и завоевало путевку в 1/8 Юношеской лиги УЕФА.

Динамо Киев U-19 вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА / Фото: Getty Images