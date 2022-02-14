Динамо узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, а также была определена вся сетка турнира.
Соперником киевлян в 1/8 турнира будет португальский Спортинг. Свой поединок "бело-синие" проведут в Киеве. Матчи плей-офф запланированы на 1 и 2 марта.
В случае успех киевляне встретятся с победителем пары Мидтьюлланд – Бенфика.
Все пары 1/8 финала:
- 1. Ливерпуль – Генк
- 2. Реал – Атлетико
- 3. АЗ – Ювентус
- 4. Динамо – Спортинг
- 5. Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд
- 6. Жилина – Зальцбург
- 7. ПСЖ – Севилья
- 8. Мидтьюлланд – Бенфика
В 1/4 сыграют:
- Матч 1: АЗ/Ювентус – Ливерпуль/Генк
- Матч 2: ПСЖ/Севилья – Жилина/Зальцбург
- Матч 3: Динамо/Спортинг – Мидтьюлланд/Бенфика
- Матч 4: Манчестер Юнайтед/Боруссия Дортмунд – Реал/Атлетико
В 1/2 сыграют:
- Победитель матча 1 – Победитель матча 3
- Победитель матча 4 – Победитель матча 2
Даты матчей:
- 1/8 финала: 1/2 марта
- 1/4 финала: 15/16 марта
- 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
- Финал: 25 апреля, Ньон
Напомним, киевское Динамо U-19 в серии послематчевых пенальти обыграло испанское Депортиво и завоевало путевку в 1/8 Юношеской лиги УЕФА.
Динамо Киев U-19 вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА / Фото: Getty Images