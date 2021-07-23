Динамо – Уніон: пряма відеотрансляція товариського матчу

Слідкуйте в онлайн-режимі за контрольним поєдинком команди Мірчі Луческу проти представника Бундесліги на зборі в Австрії

Динамо готується до матчу проти Уніона / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У п'ятницю, 23 липня, київське Динамо грає спаринг з міцним середняком німецької Бундесліги. В Австрії команда Мірчі Луческу зустрічається з клубом Уніон з Берліна. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.

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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – УНІОН

Попередні спаринги Динамо:

20 липня. Атлетік – 0:1

18 липня. Етуаль – 2:0

17 липня. Ніцца – 1:2

15 липня. Евіан – 3:0

14 липня. Сьон – 2:0

10 липня. Серветт – 1:1

7 липня. Люцерн – 3:3

5 липня. Дівоні – 5:0

3 липня. Лозанна – 1:1

1 липня. Базель – 4:4

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Днями Динамо перебралося зі Швейцарії в Австрію, де і проведе фінальний відрізок підготовки до сезону. Матч з Уніоном стане передостаннім для команди Луческу на зборах, оскільки киянам ще доведеться зіграти з іспанським Вільярреалом.

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Відзначимо, що Уніон вперше вийшов в Бундеслігу у 2019 році і вже другий рік поспіль впевнено утримує місце в середині таблиці. Позаминулий сезон столичний клуб завершив 11-им, а в минулому Уніон піднявся на 7 місце і отримав путівку в Лігу Конференцій.

Як Динамо поступилося Атлетіку: