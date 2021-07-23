10 несподіваних прогнозів на новий сезон чемпіонату України. Він може здивувати!

Скільки матчів протримається Рух на "Арені-Львів"? Хто зніметься першим з УПЛ? Які перспективи у Селезньова і Мілевського? Давайте розбиратися

Сьогодні стартує 31-й чемпіонат України з футболу. Новий сезон стане першим з 2013 року, в якому беруть участь 16 команд. Пропонуємо вивчити розклад трансляцій 1 туру УПЛ.

Напередодні сезону заведено аналізувати перспективи команд і оцінювати їх шанси. Ми ж вирішили підійти до цього питання трохи по-іншому. Представляємо вам десятку незвичайних прогнозів, які мають більше шансів не збутися. Втім, чемпіонат України привчив нас до того, що дивуватися вже нічому не варто.

1. Рух з'їде з "Арени-Львів" до кінця сезону

Епопея з домашньою ареною Руху стала однією з найгучніших тем міжсезоння. Львівська команда в підсумку все ж залишилася на головному стадіоні міста, однак осад від таких переговорів є. Не варто дивуватися, якщо десь взимку Рух і "Арена-Львів" розійдуться в питанні включення підігріву і команда Григорія Козловського все ж з'їде на інший стадіон. Або в інше місто.

2. Динамо звільнить Луческу до кінця сезону

Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Топове посилення Шахтаря на чолі з наставником з Італії робить саме "гірників" явним фаворитом сезону в УПЛ. Луческу ж свою місію виконав в перший сезон. Не факт, що румунському фахівцеві вистачить ресурсів, щоб другий рік поспіль залишати позаду себе донецький клуб. Чи вистачить терпіння у Ігоря Суркіса, якщо до невдач в чемпіонаті додасться ще й провал в Лізі чемпіонів? Ой, не факт.

3. Артем Довбик – найкращий бомбардир УПЛ

Артем Довбик переграв захисника МЮ і збірної Швеції Лінделефа / Фото: Reuters

Чому б і ні? За останні 10 сезонів дев'ять разів гонку бомбардирів вигравали гравці Динамо або Шахтаря. Втім, важкі травми Мораеса та Бєсєдіна не дають приводу вважати, що у наших грандів буде яскраво виражений голеадор. Швидше ймовірно повторення минулого сезону, коли гравець середняка чемпіонату стає найкращим бомбардиром. Тут Артем і бачиться фаворитом на фоні успіху на Євро-2020 і непоганих перспектив Дніпра-1 в боротьбі за єврокубки. А якщо взимку ще й Динамо або Шахтар перехоплять Артема...

4. Один з клубів не дограє сезон УПЛ до кінця

Василь Кобін / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Ситуація з Олімпіком вже задала не найкращий тон цього сезону. Не варто дивуватися, якщо на нас чекає фініш в обрізаному форматі. Хто може не дограти сезон? Були чутки про проблеми в Зорі, був ультиматум від Руху, нестабільна ситуація у Львова і Миная, залежність Чорноморця від Динамо...

5. Львів або Рух "продадуть" Карпатам місце в УПЛ

В тренді Перші українські результати Олімпіади: стартували не дуже вдало

Ні для кого не секрет, що головною командою Львова завжди будуть Карпати. Перероджені "зелено-білі" почнуть цей сезон у Другій лізі, проте цілком можуть опинитися в еліті вже в наступному сезоні. На допомогу можуть прийти Львів або Рух, які мають свої передумови, щоб не дограти сезон. Колізія зі Львовом і Вересом ще свіжа в пам'яті.

6. Жодного мату в ефірі до кінця сезону

Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Історія із надемоціями Владислава Гельзіна дала нездоровий тренд в нашому футболі, коли гравці та тренери не соромилися виразів у прямому ефірі. Втім, можливо, новий сезон все ж таки стане чистіше в цьому аспекті та на камеру ми будемо чути лише літературну і культурну мову. Раптом тривалий бан президента Олімпіка (або вже експрезидента?) послужить для багатьох уроком.

7. Зоря не вийде в єврокубки

Віктор Скрипник / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Луганці два роки поспіль фінішували третіми та навіть були близькі до потрапляння в Лігу чемпіонів. Проте напередодні цього сезону команду залишило чимало провідних гравців, а чутки про фінансову нестабільність луганського колективу не вщухають. На фоні міцних середняків дуже можливо, що команда Віктора Скрипника зовсім буде поза єврокубкової зони.

8. Селезньов заб'є гол не з пенальті

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

"Царю" залишилося 8 голів, щоб побити рекорд Максима Шацьких по голах в УПЛ. Здійснити мрію в Колосі не дозволив конфлікт з головним тренером і каламутна історія з відрахуванням Селезньова з команди. Схоже, що у новому сезоні Євген гратиме за Минай, за який в принципі забити 8 голів не так просто. Втім, порушити свою репутацію пенальтиста форварду цілком під силу.

9. Мілевський доповнить десант Динамо в Чорноморці

Мілевський зі своїм агентом Панковим / Фото: Instagram

Кияни відправили в оренду в Одесу десант аж з 12 гравців. Чому б до них не приєднатися епатажному Мілевському? Форвард залишив Минай і не збирається туди повертатися, проте в УПЛ ще горить бажанням сказати останнє слово. А тут дружня киянам команда, море, сонце, пляжі, клуби... Відмінне завершення кар'єри вийшло б.

10. У Прем'єр-Ліги з'явиться президент

/ Фото: Прем'єр-ліга України

Після відставки Томаса Грімма навесні минулого року організація оголосила про нові вибори, однак незабаром швидко їх змістила в небуття, посилаючись на пандемію. Весь минулий сезон УПЛ провела на чолі з виконавчим директором Євгеном Диким, але без президента. Можливо, функціонеру пора піти на підвищення? Або ж ми знову побачимо "досвідченого іноземця" біля керма однієї з головних футбольних організацій України?