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До Динамо їде форвард, який відмовився давати хабаря в Росії. Йому за це помстилися

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 13:45
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Динамо близьке до підписання контракту з нападником словацького ДАКа Еріком Раміресом. Футболіст вже пройшов медобстеження в Києві, хоча раніше його забракували в Росії
Ерік Рамірес скоро стане гравцем Динамо. Фото: dac1904.sk
Ерік Рамірес скоро стане гравцем Динамо. Фото: dac1904.sk

Венесуельський нападник був близький до переходу до російського Рубіну, проте не зміг пройти медогляд. Український журналіст Ігор Бурбас в Twitter повідомив, що, за іншою версією, Рамірес відмовився віддавати половину офіційної місячної зарплати. У російському футболі, за його словами, це звичайна практика.

Відразу після цього йому надійшла пропозиція з Києва. Не така приваблива, але все одно влаштувала футболіста. А сьогодні він успішно пройшов медобстеження, повідомляє канал Динамо Київ Inside в Telegram.

Також Бурбас стверджує, що трансфер венесуельця обійдеться Динамо в 1,75 млн євро, хоча той же Transfermarkt оцінює гравця в 2 млн євро.

22-річний Раміресс в минулому сезоні провів 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів і віддав вісім результативних передач.

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