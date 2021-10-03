Динамо – Шахтар: пряма онлайн трансляція українського класико

Динамо і Шахтар зіграють на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч Динамо – Шахтар почнеться о 19:30. На нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція поєдинку.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТАР

У турнірній таблиці команди знаходяться по сусідству. Кияни випереджають гірників на три бали і в разі поразки дозволять принциповому супернику зрівнятися за очками. Перемога ж зміцнить лідерство команди Мірчі Луческу.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

В рамках чемпіонату України команди провели 67 матчів і перед сьогоднішнім поєдинок в статистиці особистих зустрічей склалася унікальна ситуація: обидві команди здобули по 25 перемог! Ще 17 зустрічей завершилися нічиєю. При цьому, різниця забитих і пропущених м'ячів також однакова: 82:82.

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ:

Команди перетиналися на полі зовсім недавно. Півтора тижні Динамо і Шахтар зустрічалися в матчі за Суперкубок України і тоді підопічні Роберто Де Дзербі розгромили киян з рахунком 3: 0. Це був перший трофей в кар'єрі італійського тренера.

ФОРМА КОМАНД:

Шахтар посеред тижня зіграв внічию з Інтером в Лізі чемпіонів. Результат задовільний, хоча гірники і мали шанси на перемогу. А ось Динамо без шансів поступився Баварії в Німеччині – 0: 5, і повернулося в Україну в дуже поганому настрої.

Баварія – Динамо – 5:0 / Фото: Reuters

СКЛАД:

У Динамо очікується повернення в стрій Віталія Буяльського , Який пропустив матч проти Баварії через пошкодження. А ось Шахтар поніс серйозну втрату -в матчі проти Інтера важку травму отримав нападаючий лассіньї Тароре і вибув на тривалий строк.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ:

Мірча Луческу: Я сподіваюся, що не буде цієї агресивної атмосфери, яка була на Суперкубку. Футбольне свято було зіпсовано агресивною поведінкою наших суперників. Я давно не бачив, щоб було стільки агресії, і щоб люди з лави запасних виходили на поле. Це виховання і неповагу до нас, як до футбольної команди.

Роберто Де Дзербі: "Динамо – дуже сильна команда, вони чемпіони. У них тренер виграв дуже багато трофеїв. Вони купили багато хороших футболістів. Тому вони фаворити. Але ми повинні бути ще більш мотивованими.

Тренування Динамо:

Тренування Шахтаря :

Букмекери Про МАТЧІ:

Букмекери вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Шахтар: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 2.55, на нічию – 3.15, на перемогу Динамо – 2.95. У процентному співвідношенні шанси команди на перемогу виглядають наступним чином:

Перемога Шахтаря – 37%

Нічия – 30%

Перемога Динамо – 33%