Динамо – Шахтер: прямая онлайн трансляция украинского классико

Динамо и Шахтер сыграют на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция поединка.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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В турнирной таблице команды находятся по соседству. Киевляне опережают горняков на три балла и в случае поражения позволят принципиальному сопернику сравняться по очкам. Победа же укрепит лидерство команды Мирчи Луческу.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В рамках чемпионата Украины команды провели 67 матчей и перед сегодняшним поединком в статистике личных встреч сложилась уникальная ситуация: обе команды одержали по 25 побед! Еще 17 встреч завершились ничьей. При этом, разница забитых и пропущенных мячей также одинаковая: 82:82.

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА:

Команды пересекались на поле совсем недавно. Полторы недели Динамо и Шахтер встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда подопечные Роберто Де Дзерби разгромили киевлян со счетом 3:0. Это был первый трофей в карьере итальянского тренера.

ФОРМА КОМАНД:

Шахтер посреди недели сыграл вничью с Интером в Лиге чемпионов. Результат удовлетворительный, хотя горняки и имели шансы на победу. А вот Динамо без шансов уступило Баварии в Германии – 0:5, и вернулось в Украину в очень плохом настроении.

Бавария – Динамо – 5:0 / Фото: Reuters

СОСТАВ:

У Динамо ожидается возвращение в строй Виталия Буяльского, пропустившего матч против Баварии из-за повреждения. А вот Шахтер понес серьезную потерю -в матче против Интера тяжелую травму получил нападающий Лассина Тароре и выбыл на длительный срок.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ:

Мирча Луческу: Я надеюсь, что не будет этой агрессивной атмосферы, которая была на Суперкубке. Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Я давно не видел, чтобы было столько агрессии, и чтобы люди со скамейки запасных выходили на поле. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды.

Роберто Де Дзерби: "Динамо – очень сильная команда, они чемпионы. У них тренер выиграл очень много трофеев. Они купили много хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Но мы должны быть еще более мотивированными.

Тренировка Динамо:

Тренировка Шахтера:

БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ:

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча Шахтер: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.55, на ничью – 3.15, на победу Динамо – 2.95. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом:

Победа Шахтера – 37%

Ничья – 30%

Победа Динамо – 33%