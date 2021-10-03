Динамо – Шахтер: прямая онлайн трансляция украинского классико

Динамо и Шахтер сыграют на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция поединка.
Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины
ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР
В турнирной таблице команды находятся по соседству. Киевляне опережают горняков на три балла и в случае поражения позволят принципиальному сопернику сравняться по очкам. Победа же укрепит лидерство команды Мирчи Луческу.
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
В рамках чемпионата Украины команды провели 67 матчей и перед сегодняшним поединком в статистике личных встреч сложилась уникальная ситуация: обе команды одержали по 25 побед! Еще 17 встреч завершились ничьей. При этом, разница забитых и пропущенных мячей также одинаковая: 82:82.
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА:
Команды пересекались на поле совсем недавно. Полторы недели Динамо и Шахтер встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда подопечные Роберто Де Дзерби разгромили киевлян со счетом 3:0. Это был первый трофей в карьере итальянского тренера.
ФОРМА КОМАНД:
Шахтер посреди недели сыграл вничью с Интером в Лиге чемпионов. Результат удовлетворительный, хотя горняки и имели шансы на победу. А вот Динамо без шансов уступило Баварии в Германии – 0:5, и вернулось в Украину в очень плохом настроении.
СОСТАВ:
У Динамо ожидается возвращение в строй Виталия Буяльского, пропустившего матч против Баварии из-за повреждения. А вот Шахтер понес серьезную потерю -в матче против Интера тяжелую травму получил нападающий Лассина Тароре и выбыл на длительный срок.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ:
Мирча Луческу: Я надеюсь, что не будет этой агрессивной атмосферы, которая была на Суперкубке. Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Я давно не видел, чтобы было столько агрессии, и чтобы люди со скамейки запасных выходили на поле. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команды.
Роберто Де Дзерби: "Динамо – очень сильная команда, они чемпионы. У них тренер выиграл очень много трофеев. Они купили много хороших футболистов. Поэтому они фавориты. Но мы должны быть еще более мотивированными.
Тренировка Динамо:
Тренировка Шахтера:
БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ:
Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча Шахтер: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.55, на ничью – 3.15, на победу Динамо – 2.95. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом:
- Победа Шахтера – 37%
- Ничья – 30%
- Победа Динамо – 33%