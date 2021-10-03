Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

Шахтар і Динамо зустрінуться на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Динамо – Шахтар дивитися онлайн можна за допомогою нашої онлайн трансляції. Поєдинок розпочнеться о 19:30. Також зустріч можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Динамо – Шахтар:

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Півтора тижні тому Шахтар розгромив Динамо в матчі за Суперкубок України з рахунком 3:0. Однак поєдинок чемпіонату матиме зовсім іншу вагу.

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До того ж "гірники" не зможуть розраховувати на свого головного бомбардира Лассіну Траоре, який в тому матч оформив дубль. Посеред тижня Траоре отримав важку травму в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів і вибув на тривалий строк.

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Втім, навіть без своєї грізної зброї Шахтар залишається фаворитом матчу у букмекерів: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 2.50, на нічию – 3.25, на перемогу Динамо – 2.90.

Незважаючи на те, що попереду ще 20 турів, перемога дозволить Динамо істотно відірватися від головного конкурента в боротьбі за золоті медалі. А Шахтар в разі перемоги зрівняється з киянами за очками і отримає психологічний поштовх – дві перемоги над принциповим суперником точно додадуть впевненості підопічним Де Дзербі.

Турнірна таблиця чемпіонату України: