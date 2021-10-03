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Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
3 октября, 13:15
Динамо и Шахтер впервые в сезоне встретятся в рамках чемпионата Украины. Поединок пройдет 3 октября в НСК "Олимпийский" Матч "горняков" и киевлян покажут на ТВ и в интернете

Шахтер и Динамо встретятся на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Динамо – Шахтер смотреть онлайн можно с помощью нашей онлайн-трансляции. Поединок начнется в 19:30. Также встречу можно будет смотреть на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Динамо – Шахтер:

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Полторы недели назад Шахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0. Однако поединок чемпионата будет иметь совсем другой вес.

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К тому же "горняки" не смогут рассчитывать на своего главного бомбардира Лассину Траоре, который в том матче оформил дубль. Посреди недели Траоре получил тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов и выбыл на длительный срок.

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

Впрочем, даже без своего грозного оружия Шахтер остается фаворитом матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.50, на ничью – 3.25, на победу Динамо – 2.90.

Несмотря на то что впереди еще 20 туров, победа позволит Динамо существенно оторваться от главного конкурента в борьбе за золотые медали. А Шахтер в случае победы сравняется с киевлянами по очкам и получит психологический толчок – две победы над принципиальным соперником точно добавят уверенности подопечным Де Дзерби.

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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