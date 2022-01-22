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Динамо розгромило Расинг із голом після операції на серці (відео)

Андрій Трофімов
22 січня, 19:56
На тренувальному зборі в Іспанії київське Динамо провело другий контрольний поєдинок, розгромивши люксембурзький клуб Расинг Юніон – 4:0

4:0 - улюблений рахунок Динамо на зборах / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У воротах команди з Люксембургу розписалися Кулач, Вербич, Циганков та півзахисник із молодіжки Динамо Бражко, який зробив собі подарунок до 20-річчя, яке відзначить 23 січня.

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Динамо – Расинг Уніон (Люксембург) – 4:0
Голи: Кулач, 23, Вербич, 35, Циганков, 37, Бражко, 64

Відзначимо у Динамо гол у виконанні найкращого бомбардира попереднього чемпіонату України Владислава Кулача – після операції на серці, яку він переніс торік, мало хто чекав від нього забивного відновлення кар'єри.

Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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ВІДЕО ГОЛІВ ДИНАМО

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Нагадаємо, у першому спарингу на зборі в Іспанії Динамо обіграло місцевий клуб четвертого дивізіону Атлетіко Пульпіленьо з тим же рахунком 4:0.