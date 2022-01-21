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Динамо розгромило іспанських ноунеймів – спадкоємець Миколенко зламався у першому таймі

Олександр Трикіша
21 січня, 21:58
Київське Динамо провело перший спаринг на тренувальному зборі в Іспанії, розгромивши місцевий клуб Атлетіко Пульпіленьйо з четвертого за силою дивізіону країни

Динамо провело перший спаринг в Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Незважаючи на статус суперника, кияни змогли розмочити рахунок лише після перерви. У першому таймі черговий беззубий матч на вістрі атаки видав Владислав Супряга.

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Також варто зазначити, що Владислав Дубінчак, який повернувся до Києва з Дніпра-1 на заміну Віталію Миколенку, отримав травму та залишив поле ще до перерви.

У другому таймі Віктор Циганков оформив дубль і міг забити третій м'яч, але замість удару пропустив м'яч на Буяльського, а той уже розстріляв ворота.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо – 4:0
Голи: Циганков (66, 77), Де Пена (76) Буяльський (87)

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Динамо (1 тайм): Бойка, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак (Вівчаренко, 42), Сидорчук, Шепелєв, Гармаш, Антюх, Вербич, Супряга

Динамо (2 тайми): Моргун, Тимчик, Боль, Сирота, Вівчаренко, Бражко, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена, Кулач

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