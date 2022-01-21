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Динамо разгромило испанских ноунеймов – наследник Миколенко сломался в первом тайме

Александр Трикиша
21 января, 21:58
Киевское Динамо провело первый спарринг на тренировочном сборе в Испании, разгромив местный клуб Атлетико Пульпиленьо из четвертого по силе дивизиона страны

Динамо провело первый спарринг в Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на статус соперника, киевляне смогли размочить счет только после перерыва. В первом тайме очередной беззубый матч на острие атаки выдал Владислав Супряга.

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Также стоит отметить, что Владислав Дубинчак, вернувшийся в Киев из Днепра-1 на замену Виталию Миколенко, получил травму и покинул поле еще до перерыва.

Во втором тайме Виктор Цыганков оформил дубль, и мог забить третий мяч, но вместо удара пропустил мяч на Буяльского, а тот уже расстрелял ворота.

Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0
Голы: Цыганков (66, 77), Де Пена (76) Буяльский (87)

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Динамо (1 тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42), Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Антюх, Вербич, Супряга

Динамо (2 тайм): Моргун, Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Кулач

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