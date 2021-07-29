Динамо представило форму на новий сезон: ціна і реакція фанів

Нова форма "Динамо" Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Слідом за Шахтарем своє нове екіпірування показало публіці і Динамо.
У вболівальників столичного клубу форма викликала суперечливі відгуки.
"Як обшивка сидінь у маршрутках", – пишуть одні
"Вогонь! Динамічно! Нарешті в Динамо згадали, що на дворі – 21-е століття", – задоволені інші
Відзначимо, що вартість нової футболки Динамо становить 1899 гривень.
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Нагадаємо, в новому сезоні Динамо захищатиме титул чемпіонів України. Перший тур першості кияни пропускали, позаяк їхній конкурент Шахтар обіграв на НСК Інгулець 2:1 у дебютній офіційній зустрічі під керівництвом нового тренера Роберто Де Дзербі.