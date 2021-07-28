Динамо підписало найкращого бомбардира УПЛ

Київський клуб уклав дворічний контракт з колишнім нападником Ворскли Владиславом Кулачем, який знаходився на перегляді

Владислав Кулач - гравець Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

28-річний нападник Владислав Кулач став гравцем київського Динамо. Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

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Владислав Кулач провів яскравий минулий сезон за полтавську Ворсклу і добре проявив себе під час передсезонної підготовки разом з командою Мірчи Луческу, склавши позитивне враження на тренерський штаб киян.

Нагадаємо, в минулому сезоні за Ворсклу Кулач провів 34 матчі, в яких забив 19 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України .

Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла" Реклама

Кулач буде заявлений за Динамо найближчим часом під номером 28 і зможе взяти участь вже в майбутньому матчі проти рівненського Вереса, який відбудеться в неділю, 1 серпня.

Раніше білоруський нападник Ілля Шкурін перейшов з московського ЦСКА в київське Динамо на правах оренди, через Лукашенка він відмовився грати за збірну Білорусі.

Форвард Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"