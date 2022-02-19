19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Динамо – Пахтакор: онлайн відеотрансляція матчу

Сергій Шаховець
19 лютого, 12:41
Дивіться в онлайн-режимі черговий спаринг команди Мірчі Луческу на зборах у Туреччині

Динамо зіграє з узбецьким Пахтакором / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після перемоги над латвійською Валмієрою (2:0), київське Динамо на турецькому зборі проведе спаринг із чемпіоном Узбекистану Пахтакором. Початок контрольного матчу – о 16:00 за Києвом.

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ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ПАХТАКОР

Київське Динамо завершує підготовку до матчів чемпіонату України. Четвертим суперником "біло-синіх" на третьому зборі стане чемпіон Узбекистану трьох останніх сезонів – ташкентський Пахтакор.

За час виступів у чемпіонатах СРСР Динамо та Пахтакор провели між собою 40 матчів. Відчутна перевага на боці киян – 23 перемоги, 10 нічиїх та 7 поразок за різниці м'ячів 68:36.

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Підопічні Мірчі Луческу не програли жодного матчу під час зимової підготовки до сезону. Динамівці провели 13 матчів, у яких здобули 11 перемог, ще два поєдинки завершилися внічию. Вражаюча статистика!

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Матчі київського Динамо на зборах

  • 21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0
  • 22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
  • 27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
  • 31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1
  • 02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2
  • 04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1
  • 07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) – 1:0
  • 08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
  • 10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0
  • 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0
  • 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

Дивіться, як Динамо обіграло Валмієру

П’ятим і останнім суперником київського "Динамо" у контрольних матчах на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане латвійський клуб РФШ. Матч відбудеться 21 лютого, початок – об 11:00.