Динамо – Пахтакор: онлайн відеотрансляція матчу

Динамо зіграє з узбецьким Пахтакором / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після перемоги над латвійською Валмієрою (2:0), київське Динамо на турецькому зборі проведе спаринг із чемпіоном Узбекистану Пахтакором. Початок контрольного матчу – о 16:00 за Києвом.

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ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ПАХТАКОР

Київське Динамо завершує підготовку до матчів чемпіонату України. Четвертим суперником "біло-синіх" на третьому зборі стане чемпіон Узбекистану трьох останніх сезонів – ташкентський Пахтакор.

За час виступів у чемпіонатах СРСР Динамо та Пахтакор провели між собою 40 матчів. Відчутна перевага на боці киян – 23 перемоги, 10 нічиїх та 7 поразок за різниці м'ячів 68:36.

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Підопічні Мірчі Луческу не програли жодного матчу під час зимової підготовки до сезону. Динамівці провели 13 матчів, у яких здобули 11 перемог, ще два поєдинки завершилися внічию. Вражаюча статистика!

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Матчі київського Динамо на зборах

21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0

22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1

31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2

04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) – 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0

10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0

17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

Дивіться, як Динамо обіграло Валмієру

П’ятим і останнім суперником київського "Динамо" у контрольних матчах на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане латвійський клуб РФШ. Матч відбудеться 21 лютого, початок – об 11:00.