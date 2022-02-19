19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Динамо – Пахтакор: онлайн видеотрансляция матча

Сергей Шаховец
19 февраля, 12:41
Смотрите в онлайн-режиме очередной спарринг команды Мирчи Луческу на сборе в Турции

Динамо сыграет с узбекским Пахтакором / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После победы над латвийской Валмиерой (2:0), киевское Динамо на турецком сборе проведет спарринг с чемпионом Узбекистана Пахтакором. Начало контрольного матча – в 16:00 по Киеву.

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ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – ПАХТАКОР

Киевское Динамо завершает подготовку к матчам чемпионата Украины. Четвертым соперником "бело-синих" на третьем сборе станет чемпион Узбекистана трех последних сезонов – ташкентский Пахтакор.

Во время выступлений в чемпионатах СССР Динамо и Пахтакор провели между собой 40 матчей. Ощутимое преимущество на стороне киевлян – 23 победы, 10 ничьих и 7 поражений при разнице мячей 68:36.

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Подопечные Мирчи Луческу не проиграли ни одного матча во время зимней подготовки к сезону. Динамовцы провели 13 матчей, в которых одержали 11 побед, еще два поединка завершились вничью. Впечатляющая статистика!

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Матчи киевского Динамо на сборах

  • 21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0
  • 22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0
  • 25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1
  • 27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
  • 31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1
  • 02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2
  • 04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1
  • 07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0
  • 08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0
  • 10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1
  • 13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0
  • 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0
  • 17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0
  • 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

Смотрите, как Динамо обыграло Валмиеру

Пятым и последним соперником киевского "Динамо" в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб РФШ. Матч состоится 21 февраля, начало – в 11:00.