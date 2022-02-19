Динамо – Пахтакор: онлайн видеотрансляция матча

Динамо сыграет с узбекским Пахтакором / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После победы над латвийской Валмиерой (2:0), киевское Динамо на турецком сборе проведет спарринг с чемпионом Узбекистана Пахтакором. Начало контрольного матча – в 16:00 по Киеву.

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ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – ПАХТАКОР

Киевское Динамо завершает подготовку к матчам чемпионата Украины. Четвертым соперником "бело-синих" на третьем сборе станет чемпион Узбекистана трех последних сезонов – ташкентский Пахтакор.

Во время выступлений в чемпионатах СССР Динамо и Пахтакор провели между собой 40 матчей. Ощутимое преимущество на стороне киевлян – 23 победы, 10 ничьих и 7 поражений при разнице мячей 68:36.

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Подопечные Мирчи Луческу не проиграли ни одного матча во время зимней подготовки к сезону. Динамовцы провели 13 матчей, в которых одержали 11 побед, еще два поединка завершились вничью. Впечатляющая статистика!

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Матчи киевского Динамо на сборах

21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0

22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1

31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2

04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0

10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0

17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

Смотрите, как Динамо обыграло Валмиеру

Пятым и последним соперником киевского "Динамо" в контрольных матчах на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции станет латвийский клуб РФШ. Матч состоится 21 февраля, начало – в 11:00.