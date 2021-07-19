На футбол тільки за паспортом: Динамо оголосило революцію для фанів

Фан-сектор Динамо на НСК "Олімпійський"
З нового сезону вболівальників на матчі команд української Прем'єр-ліги допускатимуть тільки за пред'явлення документа, що посвідчує особу.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Зміна концепції допуску глядачів пов'язана з набуттям чинності оновлених норм регламенту УПЛ, зокрема статті 11, яка передбачає реалізацію квитків при ідентифікації глядача.
"З нового сезону реалізація квитків на домашні матчі Динамо (за аналогією з матчами національної збірної України) буде відбуватися виключно в онлайн-режимі (електронний квиток), – кажуть у столичному клубі. – Глядач, який купує квиток, має вказати в спеціальних графах свої ім'я та прізвище, які будуть візуально відображені на вхідному квитку. Квиток без зазначення в ньому імені та прізвища особи буде недійсним. Крім того, безпосередній прохід глядача з придбаним квитком буде можливий виключно за пред'явлення ним спеціальним перевіряючим стюардам документа, що посвідчує особу глядача. Вхід буде дозволений в разі верифікації власника квитка"
/ Фото: AFP
"Зазначені зміни спрямовані на поліпшення якості забезпечення комфорту і безпеки глядачів на нашій арені, посилення боротьби з особами, які систематично вчиняють правопорушення на території стадіону. Крім того, з нового сезону оновлено систему відеоспостереження НСК "Олімпійський" і клубного стадіону, а службами безпеки НСК "Олімпійський" і ФК "Динамо" впроваджується система автоматичної відеофіксації правопорушень. Особам, які здійснюють неправомірні дії, може бути заборонений (тимчасово або на довгостроковій основі в разі системних порушень) вхід на стадіон", – попереджають в Динамо
Відзначимо, що квитки на матч Динамо – Верес, який відбудеться 1 серпня на НСК "Олімпійський", продаються від 50 до 650 гривень.
Фанати "Динамо" / Фото: Facebook
Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу / Фото: Facebook
Нагадаємо, в травні фанати Динамо влаштували бійку з поліцією на фіналі Кубка України в Тернополі.
Крім того, ультрас Динамо продовжують протестувати проти перебування Мірчі Луческу біля керма команди.
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