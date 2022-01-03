Динамо знайшло заміну Миколенку: він у 17 разів дешевший

Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Після відходу Миколенка у Динамо не залишилося жодного номінального лівого захисника у команді.

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Під час цього та попереднього сезонів у разі відсутності Миколенка ліву брівку закривав Олександр Караваєв. Але на всю дистанцію цього мало.

Тож після продажу Віталія Динамо повернуло з оренди Владислава Дубінчака. Захисник уже повернувся до Києва, про що повідомив його агент Олександр Карпов.

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Цього сезону Дубінчак провів за Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах і зробив чотири результативні передачі.

Для порівняння, у Миколенка три асисти у 25 матчах. Але transfermarkt.com оцінює новачка Евертона у 17 мільйонів євро, а вартість Дубінчака – лише 1 млн євро.

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Раніше виявилася величезна проблема Миколенка в Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.