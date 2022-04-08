Динамо має намір зібрати найбільший стадіон Німеччини для допомоги жертвам війни в Україні

Динамо зіграє з дортмундською Боруссією 26 квітня

Військове вторгнення Росії в Україну поставило на паузу весь футбол. УПЛ призупинено, а гравці втратили можливість виконувати свою роботу.

Втім, Динамо вирішило організувати благодійний тур на підтримку України та вивезло своїх гравців закордон. 12 квітня кияни зіграють у Варшаві із Легією.

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Сьогодні ж став відомим другий суперник "біло-синіх". Ним стане іменитий німецький клуб Боруссія із Дортмунда. На своєму офіційному сайті Динамо повідомило, що поєдинок проти "джмелів" пройде 26 квітня.

Гра відбудеться на найбільшому стадіоні Німеччини "Сигнал Ідуна Парк", який вміщує 81 тисячу глядачів. Час матчу поки що невідомий. Клуб заявив, що зібрані кошти будуть надіслані на допомогу українцям, які постраждали від агресії Росії.

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Зазначимо, що "Шахтар" також вирішив підтримати Україну серією товариських матчів. Першим суперником донеччан стане грецький Олімпіакос (9 квітня).