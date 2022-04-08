Динамо намерено собрать самый большой стадион Германии для помощи жертвам войны в Украине

Динамо сыграет с дортмундской Боруссией 26 апреля

Военное вторжение России в Украину поставило на паузу весь наш футбол. УПЛ приостановлена, а игроки потеряли возможность выполнять свою работу.

Впрочем, Динамо решило организовать благотворительный тур в поддержку Украины и вывезло своих игроков заграницу. 12 апреля киевляне сыграют в Варшаве с Легией.

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Сегодня же стал известен второй соперник "бело-синих". Им станет именитый немецкий клуб Боруссия из Дортмунда. На своем официальном сайте Динамо сообщило, что поединок против "шмелей" пройдет 26 апреля.

Игра состоится на самом большом стадионе Германии "Сигнал Идуна Парк", которые вмещает 81 тысячу зрителей. Время матча пока неизвестно. Клуб заявил, что собранные средства будут направлены на помощь украинцам, которые пострадали от агрессии России.

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Отметим, что Шахтер также решил поддержать Украину серией товарищеских матчей. Первым соперником дончан станет греческий Олимпиакос (9 апреля).