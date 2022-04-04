Звезда Шахтера тренируется с Динамо из-за войны в Украине (фото)

Тарас Степаненко будет поддерживать форму в киевском клубе, однако его не будут задействовать в товарищеских матчах

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Война России против Украины поставила на паузу наш футбол. Чемпионат приостановлен, а матч сборной против Шотландии перенесен на июнь.

Остались без работы и игроки наших клубов. Им позволили покинуть УПЛ и подписать временный контракт с другим клубом. При этом игроки Динамо и Шахтера возобновляют тренировки заграницей и будут проводить благотворительные матчи.

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Ранее в Бухарест прибыли Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Сидорчук. Они смогли сразу выехать из страны, поскольку каждый из них имеет трех детей. Игроки сборной Украины воссоединились в Бухаресте и поддерживали форму со Стяуа.

Теперь же, когда Динамо начало тренировочный процесс в Румынии, к команде присоединился хавбек Шахтера Тарас Степаненко. Киевляне заявляют, что игрок Шахтера лишь будет поддерживать форму и не будет задействован в играх.

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"Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в тяжелые времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому в Динамо рады принять Тараса в свое расположение и помогать ему поддерживать форму".

Отметим, что первым соперником Динамо в благотворительном туре станет варшавская Легия. "Матч за мир" пройдет в столице Польши 12 апреля.