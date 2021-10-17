17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Аталанта --
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Севілья --
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Динамо Луческу vs Динамо Реброва: ексгравець киян сказав, яка команда сильніша

Олег Люлька
17 жовтня, 18:40
Колишній півзахисник киян Сергій Рибалка заявив, що в його часи Динамо було сильніше, ніж зараз

Мірча Луческу і Сергій Ребров / Фото: Анатолiй Бойко, Сегодня|Спорт

31-річний Сергій Рибалка, який нині виступає за Олександрію, віддав належне Мірче Луческу, але вважає, що за Сергія Реброва Динамо було сильнішим.

Мова про сезони 2014/15 і 2015/16, коли Динамо з Рибалкою в складі ставало чемпіоном України.

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"Те, що Луческу зробив з киянами за короткий проміжок часу, свідчить про те, що це дуже великий тренер високої кваліфікації. Динамо Реброва і Динамо Луческу? Напевно, наша команда була сильнішою. Зараз у киян грає 9-10 українців. Тоді було 4-5. У захисті були Хачеріді, Віда, Драгович. Ленс – класний гравець. Мені здається, що наше Динамо було сильнішим", – наводить слова Рибалки ПРОФУТБОЛ Digital.

Сергій Ребров / Фото: AFP

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що нині Ребров очолює команду Аль-Айн і двічі поспіль визнається найкращим тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ.

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Саме Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн євро на рік.

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