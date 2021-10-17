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Динамо Луческу vs Динамо Реброва: экс-игрок киевлян сказал, какая команда сильнее

Олег Люлька
17 октября, 18:40
Бывший полузащитник киевлян Сергей Рыбалка заявил, что в его времена Динамо было сильнее, чем сейчас

Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

31-летний Сергей Рыбалка, ныне выступающий за Александрию, отдал должное Мирче Луческу, но считает, что при Сергее Реброве Динамо было сильнее.

Речь о сезонах 2014/15 и 2015/16, когда Динамо с Рыбалкой в составе становилось чемпионом Украины.

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"То, что Луческу сделал с киевлянами за короткий промежуток времени, говорит о том, что это очень большой тренер высокой квалификации. Динамо Реброва и Динамо Луческу? Наверное, наша команда была сильнее. Сейчас у киевлян играет 9-10 украинцев. Тогда было человек 4-5. В защите были Хачериди, Вида, Драгович. Ленс – классный игрок. Мне кажется, что наше Динамо было посильнее", – приводит слова Рыбалки ПРОФУТБОЛ Digital.

Сергей Ребров / Фото: AFP

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что сейчас Ребров возглавляет команду Аль-Айн и дважды кряду признается лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.

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Именно Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

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