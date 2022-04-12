Динамо – Легія: пряма відеотрансляція матчу

Динамо та Легія зіграють благодійний матч / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні, 12 квітня, Динамо проведе перший благодійний матч у рамках туру "Match for peace". Кияни зіграють проти Легії Поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Початок – о 21:30 за Києвом. На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу.

Через військову агресію Росії проти нашої країни чемпіонат України призупинений, а гравці втратили можливість працювати. Через це Динамо вирішило провести благодійний тур Європою.

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Гравці виїхали за кордон і розпочали тренувальний процес. Першим суперником підопічних Луческу стане варшавська Легія, 15-кратний чемпіон Польщі.

Команда нині йде у середині турнірної таблиці місцевої Екстракляси, займаючи 9 місце. Столичний колектив втратив шанси на єврокубки, відстаючи від топ-трійки на 20 балів.

До речі, зараз за команду виступають два ексгравці Динамо – Ігор Харатін, а також Беньямін Вербич, який виступає у Легії на правах оренди. До речі, перед матчем на стадіоні виступатимуть зірки українського шоу-бізнесу.

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Всі отримані кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через військову агресію Росії. Нагадаємо, що в рамках благодійного туру кияни також зіграють із Боруссією Дортмунд та Динамо Загреб.