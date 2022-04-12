Динамо – Легия: прямая видеотрансляция матча

Динамо и Легия сыграют благотворительный матч / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 12 апреля, Динамо проведет первый благотворительный матч в рамках тура "Match for peace". Киевляне сыграют против Легии. Поединок состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Начало – в 21:30 по Киеву. На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

Из-за военной агрессии России против нашей стране чемпионат Украины приостановлен, а игроки потеряли возможность работать. Из-за этого Динамо решило провести благотворительный тур по Европе.

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Игроки выехали за границу и начали тренировочный процесс. Первым соперником подопечных Луческу станет варшавская Легия, 15-кратный чемпион Польши.

Команда нынче идет в середине турнирной таблицы местной Экстраклясы, занимая 9 место. Столичный коллектив уже потерял шансы на еврокубки, отставая от топ-тройки на 20 баллов.

К слову, сейчас за команду выступают два экс-игрока Динамо – Игорь Харатин, а также Беньямин Вербич, который выступает в Легии на правах аренды. К слову, перед матчем на стадионе выступят звезды украинского шоу-бизнеса.

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Все вырученные средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России. Напомним, что в рамках благотворительного тура киевляне также сыграют с Боруссией Дортмунд и Динамо Загреб.