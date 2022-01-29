Динамо позбулося футболіста, якого тільки-но придбало

Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Форвард Динамо Ерік Рамірес до кінця сезону виступатиме за хіхонський Спортінг – цей клуб посідає 12-й рядок у другому за силою дивізіоні іспанського футболу, Сегунді.

Орендну угоду щодо Раміреса вже укладено, повідомляє LNE.

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Нагадаємо, що лише в липні Рамірес був куплений киянами за 1,75 млн євро у словацького клубу ДАК, проте відтоді відзначився за Динамо лише одним голом у семи матчах.

Грав у Динамо Рамірес нерегулярно, що й спонукало його до думок про зміну прописки.

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Додамо, що 23-річного Раміреса сватали до бельгійського Серкль Брюгге, власником якого є російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв. Але венесуелец віддав перевагу варіанту з Іспанією.

Венесуельський форвард Эрік Рамірес / Фото: Instagram

Зазначимо, що на межі прощання з Динамо ще один форвард – Владислав Супряга. Того з правом викупу орендує Сампдорія.

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